Die Woche: Dax und Dow Jones gehen in die Knie, Deutschland hat endlich! eine neue Regierung und die Einzelwerte Deutsche Börse, Lufthansa, Munich Re und die Deutsche Bank stehen ebenfalls im Fokus. Was in dieser Woche für Aufsehen sorgte und was Sie in der nächsten Woche erwartet, sehen Sie in "Die Woche" Johanna Claar und Franziska Schimke nehmen Sie mit auf einen finanzjournalistischen Rundgang durch den alten Rentensaal der Deutschen Börse, wo alles begann und nichts so bleibt wie es ist.