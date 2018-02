Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel seine Vormittagsgewinne noch etwas ausgebaut. Die Kurse der heimischen Staatsanleihen notierten einheitlich im Plus, im Gegenzug sanken die Renditen in allen Laufzeiten. Der deutsche Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls klar im Plus.Der heimische Rentenmarkt profitierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...