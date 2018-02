- Kollektion wird exklusiv über www.adidas.com und bei ausgewählten adidas Originals Flagship Stores erhältlich sein -



- adidas Originals by Daniëlle Cathari Collection-Kampagne startet mit Kendall Jenner -



New York (ots/PRNewswire) - adidas Originals hat eine mit Spannung erwartete Zusammenarbeit mit der Amsterdamer Designerin Daniëlle Cathari am 8. Februar auf der New York Fashion Week präsentiert. Die Prêt-à-Porter-Damenkollektion, als Capsule-Kollektion aufgelegt, spielt mit dem Thema Kontrast und ist gleichzeitig eine Hommage an die Echtheit und Unverfälschtheit der adidas Originals-Marke.



Durch die Zusammenarbeit kam Daniëlle mit Kendall Jenner in Kontakt, Mitglied der adidas Originals-Familie, die letztendlich Teil der Inspiration für die Kollektion werden sollte. Im Anschluss an die Präsentation auf der New York Fashion Week freut sich adidas Originals, die offizielle Kooperations-Kampagne mit der Muse der Kollektion, nämlich Kendall selbst, vorstellen zu dürfen.



Die von Lea Colombo fotografierte Kampagne unter der Ägide von Creative Director Laura Rule mit Styling von Beth Fenton bildet den Auftakt für die Verfügbarkeit der Kollektion ab heute in den USA auf www.adidas.com und im adidas Originals Flagship Store.



Die 'adidas Originals by Daniëlle Cathari'-Kollektion interpretiert auf moderne Art die klassischen Originale adicolor und adibreak. Catharis einzigartiger Ansatz als Designerin, die Dekonstruktion, wurde dabei zur Grundlage der Sportswear-inspirierten Kollektion.



Die legendären drei Streifen der Originale, darunter der berühmte Trainingsanzug, wurden quasi neu erfunden und mit übertriebenen Proportionen, innovativen Materialien und designintensiven Techniken neu interpretiert. Bei der Kollektion steht alles im Zeichen des Gegensatzes - bauchfreie Tops mit superlangen Hosen und überdimensionale voluminöse Unterteile mit figurmachenden Tops setzen den neuen Maßstab für Streetwear.



Die jetzt vorgestellte Premierenkollektion besticht mit verspielten Rot-, Blau-, Grün- und Gelbtönen, die die kultige adicolor-Palette weiterentwickeln, die lebhafte Erinnerungen wachruft, und neu erstehen lassen. Gepaart mit neutralen Tönen wie waldgrün, aschrosa und kalkweiß, zeigt sich hier eine gleichermaßen einzigartige wie auch plakative moderne Relevanz.



Die adidas Originals by Daniëlle Cathari-Kollektion ist ab dem 10. Februar über www.adidas.com in den USA und global in den adidas Originals Flagship-Stores in New York City, London, Paris und Shanghai erhältlich, zusammen mit einem weiteren Angebot, das noch in diesem Frühjahr in die Läden kommen soll.



Da die Modewelt das kultigste Stück der Marke, den Trainingsanzug, ganz besonders liebt, wird es für jede Fashion Week-Stadt eine exklusive und einzigartige Farbgebung für den adidas Originals by Daniëlle Cathari Tracksuit-Look aus der Kollektion geben: New York (orange), London (gelb), Paris (blau) und Shanghai (pink).



Die Instore-Daten für den Einzelhandel sind:



New York - 10. Februar



115 Spring Street, New York, New York 10012



London - 17. Februar



5 Hanbury St, London E1, Großbritannien



Paris - 28. Februar



3 Ter Rue des Rosiers, 75004 Paris, Frankreich



Shanghai - 28. März



939 W Nanjing Road, Shanghai, China



Informationen zu adidas Originals:



adidas Originals ist eine 2001 gegründete Lifestyle-Marke, die ihre Inspiration aus der reichen Tradition von adidas bezieht, einer der weltweit führenden Sportmarken und globaler Designer und Entwickler von Sportschuhen und Sportbekleidung. Mit Rückgriff auf das adidas Archiv entwickelt adidas Originals das Markenerbe kontinuierlich durch sein Engagement für Produktinnovationen und seine Fähigkeit weiter, glaubwürdig die Kreativität und die Leidenschaft, die man vom Sport her kennt, in die Jugendkultur von heute zu übertragen. Die Marke mit den berühmten drei Streifen, die seit 1972 adidas definieren, wird von allen geschätzt, die ihrer kreativen Kultur Ausdruck verleihen. adidas Originals ist stets am Puls der Zeit und behauptet seine Position als Pionier für alltagstaugliche modische Sportswear.



Informationen zu Daniëlle Cathari:



Daniëlle Cathari hat am Amsterdam Fashion Institute studiert und wurde im Rahmen der VFiles Runway Show erstmalig während der New York Fashion Week gezeigt. Für ihr Honors-Programm entwarf sie etliche Looks mit klassischen adidas-Trainingsanzügen, die sie selbst in Vintage-Läden zusammengesucht hatte. Auf diesem Konzept hat sie für ihre Kernkollektion aufgebaut. Die Idee, alte Materialien umzufunktionieren und daraus Neues zu schaffen, ist Cathari von Anfang an wichtig gewesen.



