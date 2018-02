Der Streit von Uber und der Google-Schwester Waymo ist beigelegt. Uber zahlt eine Entschädigung und entschuldigt sich für Technologie-Diebstahl.

Uber und Waymo, eine Tochterfirma des Google-Mutterkonzerns Alphabet, haben ihren Rechtstreit beigelegt. Der Fahrtenvermittler Uber zahlt dabei eine Entschädigung in Form von 0,34 Prozent der eigenen Aktien. Das Start-up war zuletzt in einer Finanzierungsrunde durch Softbank laut Medienberichten mit rund 48 Milliarden Dollar bewertet worden. Firmenchef Dara Khosrowshahi entschuldigte sich in einem Schreiben bei Waymo und seinen Mitarbeitern.

Waymo wollte in dem am Montag in San Francisco gestarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...