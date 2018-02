München - Nach dem erfolgreichen Börsenjahr 2017 gelang mit einer Mischung aus guten Konjunkturdaten und anziehenden Gewinnerwartungen an die Unternehmen zunächst ein guter Start in das Jahr 2018, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, im aktuellen "Marktkompass" Februar 2018 Einer Fortsetzung dieser Entwicklung seien der gegenüber dem Dollar erstarkte Euro und dann überraschend anziehende Stundenlöhne in den USA sowie die stärker als erwartet gestiegenen Anleiherenditen in die Quere gekommen.

