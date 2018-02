Bonn (ots) - Fast täglich gibt es Meldungen über Antisemitismus in Europa: In Frankreich kehren viele Juden aus Angst vor Übergriffen dem Land den Rücken, in Österreich entbrannte eine öffentliche Debatte, nachdem ein namhafter FPÖ-Politiker wegen antisemitischer Vorwürfe zurücktreten musste. Berlin geriet in die Schlagzeilen, weil jüdische Schüler gemobbt und bedroht werden. Immer mehr Menschen jüdischen Glaubens fürchten sich, ihre Religion öffentlich zu zeigen.



Gehören Diskriminierung, Anfeindungen und Ausgrenzung wieder zum Alltag in Europa? Was nützen Gedenktage? Wie muss Politik auf Antisemitismus reagieren?



Helge Fuhst diskutiert mit vier Journalistinnen und Journalisten aus vier Ländern:



- Cecile Calla, freie Journalistin, Frankreich - Ewald König, korrespondenten.tv, Österreich - Esther Schapira, HR Politik und Gesellschaft, Deutschland - Gil Yaron, freier Journalist, Israel



