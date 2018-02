Die Sportmarke Puma zahlt ihren Aktionären eine Sonderdividende von 12,50 Euro. Ein Großteil des Geldes geht an Noch-Mutterkonzern Kering.

Abschiedsgeschenk an den bisherigen Mehrheitseigentümer Kering: Der Sportartikel-Hersteller Puma will seinen Aktionären für 2017 eine einmalige Dividende von 12,50 Euro je Aktie zahlen, wie der Konzern aus Herzogenaurach am Freitag mitteilte. Davon profitiert vor allem der Luxuskonzern Kering, der sich erst nach dem Puma-Dividendentermin von seiner Mehrheit an dem fränkischen Unternehmen trennen ...

