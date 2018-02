Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat eine katastrophale Woche am Freitag erneut mit einem Minus beendet. Ein Blick auf die Kursentwicklung zeigt, dass er im Tagesverlauf mit seinen Höhen und Tiefen über 700 Punkte durchlaufen hat. Am Mittag sah er bei 12.003 Punkten sein Tagestief, dann erholte er sich am Nachmittag zunächst um über 200 Punkte. Im späten Handel verlor erneut an Kraft und beendete den Tag mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 12.107 Punkten. Gegenüber dem Freitag der Vorwoche hat er auf Wochensicht 5,5 Prozent verloren.

Und geht es nach den Strategen der Hessischen Landesbank, droht noch weiteres Unheil. Es könnte von der Wall Street über den Atlantik schwappen, denn dort seien die Börsen historisch betrachtet weiterhin teuer. Wer dagegen unterstützende Worte sucht, findet diese bei den Charttechnikern. Nach dem jüngsten Rutsch sei der Markt überverkauft, zudem liegen im Bereich 11.840/870 Punkte mit dem Tief vom August 2017 sowie dem seit Anfang 2017 bestehende Aufwärtstrendlinie gute Unterstützungen.

HNA fährt Beteiligung an Deutscher Bank zurück

Schon lange wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank hat seine Beteiligung an dem Geldhaus etwas zurückgefahren. Die chinesische HNA hat ihren über den österreichischen Vermögensverwalter C-Quadrat gehaltenen Anteil an der Deutschen Bank leicht auf 9,2 von zuvor 9,9 Prozent reduziert. Die Aktie der Deutschen Bank verlor 2,2 Prozent.

Ceconomy (minus 3 Prozent) will nach einem schwachen ersten Quartal die Kosten schneller senken und Restrukturierungsmaßnahmen beschleunigen, um die ambitionierten Gewinnziele doch noch zu erreichen.

Massiv unter Abgabedruck standen auch die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, die um 11,1 Prozent einbrachen. Als belastend wurden von Marktteilnehmern die Aussagen von A.P. Moeller-Maersk gewertet. Demnach hat sich die Containerschifffahrt in den Schlussmonaten 2017 bereits wieder abgeschwächt. Im Fahrwasser verloren Hapag-Lloyd 3,1 Prozent.

In einem sehr schwierigen Umfeld ist Dermapharm der Gang an die Börse zwar gelungen. Dem Abwärtsstrudel konnte sich die Aktie nicht entziehen und schloss nach einem Ausgabepreis von 28 Euro mit 26,00 Euro bereits deutlich darunter.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 173,4 (Vortag: 158,2) Millionen Aktien im Wert von rund 6,36 (Vortag: 5,77) Milliarden Euro. Es gab 1 Kursgewinner und 29 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.107,48 -1,25% -6,27% DAX-Future 12.092,00 -0,82% -5,92% XDAX 12.100,00 -0,33% -5,92% MDAX 25.030,74 -0,81% -4,47% TecDAX 2.441,22 -0,59% -3,47% SDAX 11.601,70 -0,70% -2,40% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,06 -6 ===

