Zürich (awp) - Mit Idorsia will Hauptaktionär und CEO Jean-Paul Clozel ein Unternehmen schaffen, dass langfristig nachhaltigen Ertrag erwirtschaften kann. "Unser Ziel ist die Diversifikation. Nur so können wir sicher sein, dass wir am Ende nicht von einem Projekt abhängig sind", sagte er in einem Interview mit der "Finanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...