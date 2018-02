Der Sportartikelhersteller Puma (ISIN: DE0006969603) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 12,50 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern aus Herzogenaurach am Freitag mitteilte. Im Vorjahr wurden als reguläre Dividende 0,75 Euro ausbezahlt. Die nächste Hauptversammlung findet am 12. April 2018 statt. Der französische Luxuskonzern Kering, der rund 86 Prozents des Grundkapitals von ...

