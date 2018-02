Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwankungen an den europäischen Börsen blieben auch am letzten Tag der Woche extrem hoch. Investoren mit schwachen Nerven schauen momentan besser von der Seitenlinie zu und kehren erst dann wieder zurück, wenn sich die Wogen geglättet haben. Am Freitagvormittag notierte der DAX zunächst bei fast 12.300 Punkten, danach fiel er wie ein Stein um am Mittag bei 12.003 Punkten sein Tief zu sehen. Am Abend schloss er 1,2 Prozent leichter bei 12.107 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verlor 1,5 Prozent auf 3.326 Punkte. Auf die Woche gesehen hat der europäische Benchmark-Index mehr als 5 Prozent verloren.

Leichte Unterstützung bekamen die Aktienmärkte von den Anleihen, die sich nach den Verlusten der vergangenen Tage etwas stabilisierten. Auf der anderen Seite hat der Euro innerhalb einer Woche gegenüber dem Dollar rund 2,5 Cent eingebüßt, was sich ebenfalls leicht stabilisierend auf den europäischen Aktienmarkt auswirken sollte.

Noch keine Entwarnung für DAX & Co

Auch nach dem Rücksetzer des DAX in den vergangenen zwei Wochen sehen die Marktstrategen der Helaba noch keine Kaufgelegenheit am deutschen Aktienmarkt. Die Risiken gingen weiter von einer noch immer zu hohen Bewertung der US-Leitindizes aus. Die Bewertung liege weiter deutlich oberhalb des langfristigen Mittelwertes. Für eine Phase steigender Leitzinsen sei dies ausgesprochen ungewöhnlich und werde aktuell korrigiert.

Der "Bubble-Indikator" der Helaba hatte zuletzt für den US-Aktienmarkt ähnlich hohe Werte wie zum Ende des sogenannten New Economy Booms im Jahr 2000 aufgewiesen. In dem Übertreibungsindikator sind die wichtigsten Bewertungskennziffern, der Anteil von Aktienoptimisten und der Anteil an kreditgehebelten Aktienkäufen zusammengefasst. Während die Überbewertung noch nicht das Ausmaß von 2000 erreicht hatte, waren der in Umfragen gemessene Optimismus und der Anteil kreditfinanzierter Aktienkäufe zuletzt höher als damals.

L'Oreal nach Zahlenausweis fest

Auch zum Wochenschluss lieferten die Quartalszahlen die Impulse für die Einzelwerte. L'Oreal schlossen nach Geschäftszahlen 0,3 Prozent im Plus. Das Wachstum hat sich im vierten Quartal beschleunigt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 15 Prozent und der Kosmetikkonzern erhöhte in Folge die Dividende. Die Aktie des Wettbewerbers Beiersdorf schloss im DAX kaum verändert, Henkel beendeten den Tag minimal im Minus.

Ceconomy (minus 3 Prozent) will nach einem schwachen ersten Quartal die Kosten schneller senken und Restrukturierungsmaßnahmen beschleunigen, um die ambitionierten Gewinnziele doch noch zu erreichen.

Schon lange wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank hat seine Beteiligung an dem Geldhaus etwas zurückgefahren. Die chinesische HNA hat ihren über den österreichischen Vermögensverwalter C-Quadrat gehaltenen Anteil an der Deutschen Bank leicht auf 9,2 von zuvor 9,9 Prozent reduziert. Die Aktie verlor 2,2 Prozent.

Massiv unter Abgabedruck standen auch die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, die um 11,1 Prozent einbrachen. Als belastend wurden von Marktteilnehmern die Aussagen von A.P. Moeller-Maersk gewertet, wonach sich die Containerschifffahrt in den Schlussmonaten 2017 bereits wieder abgeschwächt hat. A.P. Moeller-Maersk (minus 0,3 Prozent) hat im vierten Quartal allerdings wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im Fahrwasser verloren Hapag-Lloyd 3,1 Prozent.

In einem sehr schwierigen Umfeld ist Dermapharm der Gang an die Börse zwar gelungen. Dem Abwärtsstrudel konnte sich die Aktie nicht entziehen und schloss nach einem Ausgabepreis von 28 Euro mit 26,00 Euro bereits deutlich darunter.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.325,99 -51,31 -1,5% -5,1% Stoxx-50 2.974,33 -51,34 -1,7% -6,4% Stoxx-600 368,61 -5,42 -1,4% -5,3% XETRA-DAX 12.107,48 -152,81 -1,2% -6,3% FTSE-100 London 7.077,94 -92,75 -1,3% -6,7% CAC-40 Paris 5.079,21 -72,47 -1,4% -4,4% AEX Amsterdam 518,33 -7,78 -1,5% -4,8% ATHEX-20 Athen 2.102,64 -30,36 -1,4% +0,9% BEL-20 Brüssel 3.876,33 -35,62 -0,9% -2,6% BUX Budapest 38.320,32 -555,61 -1,4% -2,7% OMXH-25 Helsinki 3.920,86 -38,33 -1,0% +0,1% ISE NAT. 30 Istanbul 139.165,25 -656,84 -0,5% -1,3% OMXC-20 Kopenhagen 959,04 -2,21 -0,2% -6,4% PSI 20 Lissabon 5.377,99 -83,09 -1,5% -1,7% IBEX-35 Madrid 9.639,60 -116,70 -1,2% -4,0% FTSE-MIB Mailand 22.166,75 -299,85 -1,3% +2,8% RTS Moskau 1.185,79 -24,90 -2,1% +2,7% OBX Oslo 721,54 -8,13 -1,1% -2,9% PX Prag 1.106,06 -11,26 -1,0% +2,6% OMXS-30 Stockholm 1.500,18 -19,58 -1,3% -4,9% WIG-20 Warschau 2.382,79 -23,69 -1,0% -3,2% ATX Wien 3.354,12 -44,36 -1,3% -1,9% SMI Zürich 8.682,00 -81,11 -0,9% -7,5% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2225 -0,19% 1,2273 1,2256 +1,8% EUR/JPY 132,64 -0,43% 133,80 133,57 -2,0% EUR/CHF 1,1485 +0,18% 1,1499 1,1484 -1,9% EUR/GBP 0,8863 +0,73% 0,8787 1,1383 -0,3% USD/JPY 108,46 -0,27% 109,03 108,96 -3,7% GBP/USD 1,3794 -0,92% 1,3970 1,3951 +2,1% Bitcoin BTC/USD 8.387,15 +1,61% 8.084,00 7.967,18 -41,61 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,44 61,15 -2,8% -1,71 -1,7% Brent/ICE 63,35 64,81 -2,3% -1,46 -4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,06 1.318,53 -0,1% -1,47 +1,1% Silber (Spot) 16,29 16,42 -0,8% -0,13 -3,8% Platin (Spot) 964,25 973,20 -0,9% -8,95 +3,7% Kupfer-Future 3,04 3,08 -1,3% -0,04 -7,8% ===

