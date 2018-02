Das erste Debüt am Frankfurter Aktienmarkt in diesem Jahr hat für Ernüchterung gesorgt. Die Aktien des bayerischen Arzneiherstellers Dermapharm verloren am Freitag mehr als neun Prozent, nachdem sie mit 28 Euro noch auf Höhe des Ausgabepreises gestartet waren. "Natürlich sind die Börsenturbulenzen nicht spurlos an uns vorbeigegangen", sagte...

Den vollständigen Artikel lesen ...