Essen (ots) - Von Andreas Tyrock



Selten wurden die unterschiedlichen Wahrnehmungen zwischen den Menschen in den SPD-Ortsvereinen und "denen da oben" so deutlich wie in der Personalie Martin Schulz. Ein Musterbeispiel gelebter Basisdemokratie. Und ein Beleg für die Angst der Parteispitze vor einem Scheitern der Großen Koalition per Mitglieder-Entscheid. Denn der Schulz-Frust drohte die Verhandlungserfolge zu entwerten, vor allem in NRW. Dort schlägt weiterhin das Herz der SPD, dort leben rund ein Viertel der bundesweit 460 000 stimmberechtigten Mitglieder. Und der Tenor war klar: Sowas tut man nicht! Auch deshalb drängte letztlich NRW-Parteichef Michael Groschek Schulz zum Abgang. Die Wahrscheinlichkeit einer Großen Koalition ist jetzt deutlich gestiegen.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de