Leibe Leser,

gleich 2x hoben diese Woche Raketen ab, welche jeweils mit großer medialer Aufmerksamkeit verfolgt wurden. Zum einen die Volatilität am Montag und dann am gestrigen Tag die "Falcon Heavy" der privaten Raumfahrtfirma Space X. Während das Ausbleiben einer Explosion gestern ein großartiger Erfolg und ein Meilenstein der Weltraumerforschung ist, explodierte die Volatilität am Montag dermaßen, dass dies viele Händler schockierte. Auch unsere Konten haben bei dieser Volatilitätsexplosion ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...