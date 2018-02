KPS AG: Erwerb sämtlicher Anteile an der Envoy Digital Limited

KPS AG: Erwerb sämtlicher Anteile an der Envoy Digital Limited

Freitag, 9. Februar 2018

Die KPS AG hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Envoy Digital Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private company limited by shares) nach dem Recht von England und Wales, unterzeichnet. Die Envoy Digital Limited ist eine der führenden Agenturen im Bereich Omnichannel E-Commerce in Großbritannien.

Die Übernahme setzt die internationale Expansionsstrategie der KPS AG fort und baut ihre marktführende Stellung als Berater und Dienstleister für digitale Transformation in Europa weiter aus. Die Transaktion wurde am heutigen Tag vollzogen. Über die Modalitäten des Zusammenschlusses haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Vorstand

Unterföhring, 9. Februar 2018

