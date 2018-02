Liebe Leser,

die Deutsche Telekom und der Optik-Spezialist Zeiss bauen ihre Partnerschaft mit der Gründung eines Joint Ventures aus. Das mit je 50 Prozent finanzierte Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen "tooz technologies Inc." habe seinen Sitz in den USA sowie in Deutschland (Aalen, BW).

Tragbare Datenbrillen

Die neue Firma soll die von Zeiss (Eigenschreibweise: ZEISS) erfundene, optische Technologie sowie die von der Telekom beigesteuerte Konnektivität "strategisch und ... (Marco Schnepf)

