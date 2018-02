Athen (awp/sda/afp) - EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulus hat jegliche Verbindungen zum Korruptionsskandal um den Schweizer Pharma-Giganten Novartis in seiner Heimat Griechenland zurückgewiesen. Der ehemalige griechische Gesundheitsminister sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz in Athen, bei den Anschuldigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...