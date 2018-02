Straubing (ots) - Immer deutlicher wird, dass Angela Merkel den Höhepunkt ihrer Macht bereits hinter sich hat. Die CDU hat einen großen Selbstreinigungsprozess vor sich und der wird noch schmerzhaft. Auf Dauer kann sich Merkel dem aber nicht verweigern. Die Jungen in der Partei scharren mit den Hufen. Der Nimbus der Allmächtigen, Unangreifbaren ist dahin. Merkel hat sich mit ihrem Führungsstil selbst entzaubert. Dass nun ausgerechnet die gebeutelte SPD mehr an Selbstreinigungskräften aufbietet, sollte der CDU zu denken geben.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de