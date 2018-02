FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch hat die Spitzenbonität für Deutschland bestätigt, der Ausblick ist stabil. Die Einstufung AAA begründete die Ratingagentur mit der starken Wirtschaft in Deutschland sowie der positiven Entwicklung der Staatsverschuldung. Auch wurde auf den hohen Überschuss in der Leistungsbilanz verweisen, der in den Jahren 2012 bis 2017 durchschnittlich 7,7 Prozent betragen habe. Zudem ermögliche die Stellung Deutschlands als Benchmark-Emittent in der Eurozone eine hohe Flexibilität bei der Finanzierung. Zwar liege die Verschuldungsquote mit aktuell 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) über der AAA-Marke von 41 Prozent, weise allerdings eine abnehmende Tendenz auf.

Der konjunkturelle Aufschwung, getrieben von einer starken Binnennachfrage, dürfte sich weiter fortsetzen. Für das Jahr 2018 erwarten die Analysten ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent, nach 2,2 Prozent im Jahr 2017. In den Jahren 2012 bis 2016 habe das Wirtschaftswachstum im Schnitt bei 1,3 Prozent gelegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2018 16:56 ET (21:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.