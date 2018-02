Swatch gewinnt Marktanteile gegen den Trend, Triebwerksbauer Safran erhält einen Fusionsschub und Immobilienunternehmen Accentro lockt mit Betonzins. Aktien, Anleihen und Fonds für private Geldanleger.

Aktientipp: Swatch Group - König der Diamanten

Weil in China und anderen Schwellenländern viele Kredite auf Dollar lauten, wirkt ein starker Greenback wie Gift für diese Volkswirtschaften. Zu spüren bekommen hat das auch der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Swatch Group, der allein ein Drittel seines Geschäfts in China macht. Als der Dollar zwischen 2014 und 2016 stark aufwertete und die Angst vor einem ChinaCrash die Runde machte, verlor die Swatch-Aktie zwischenzeitlich 60 Prozent.

Der Trend aber hat gedreht, der Dollar ist auf dem absteigenden Ast, und die Swatch-Aktie nimmt wieder Kurs in Richtung ihrer alten Höchststände bei 600 Schweizer Franken. Untermauert wird das auch durch die jüngsten Geschäftszahlen. 2017 erhöhte sich der Nettoumsatz um 5,4 Prozent auf knapp acht Milliarden Franken, der Nettogewinn zog um 27 Prozent auf 755 Millionen Franken an. Erfreulich: Die Swatch-Marken im mittleren (Tissot, Festina) und unteren Preissegment (Swatch, Flik Flak) konnten sich gegen das Aufkommen hipper Smartwatches behaupten und entgegen dem Trend Marktanteile gewinnen. Auch das Geschäft im Luxussegment (Omega, Harry Winston) kommt wieder auf Touren. Ein gewisses Restrisiko besteht hier durch die administrativ gedrosselte Konjunkturmaschine in China.

Dafür glänzt die Konzernbilanz wie ein lupenreiner Hochkaräter des Edeljuweliers Harry Winston ("Der König der Diamanten"). Die Eigenkapitalquote erreicht 84 Prozent bei einer Nettoliquidität von 1,3 Milliarden Franken.

Aktientipp: Safran - Günstig einsteigen und Abflug

Die europäische Wettbewerbsbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme des Flugzeugausrüsters Zodiac Aerospace durch den französischen Triebwerkskonzern Safran. Mit zusammen 21 Milliarden Euro Jahresumsatz entsteht damit der drittgrößte Flugzeugzulieferer weltweit. Die Kabinen- und Cockpitausrüstungen von Zodiac sind eine gute Ergänzung zum Schwerpunkt Flugzeugantriebe bei Safran. Die Fusion stärkt die Position der Zulieferer gegenüber den Herstellern, vor allem Airbus und Boeing.

Zusätzlicher Vorteil für Safran: Da Zodiac wegen Lieferschwierigkeiten, einmaligen Abschreibungen und Umbaukosten im vergangenen Jahr ungewöhnlich schwach abschnitt, konnte der Kaufpreis gar noch gedrückt werden. Bei 25 Euro je Aktie wird Zodiac mit 7,3 Milliarden Euro bewertet. Das ist das 1,4-Fache des Jahresumsatzes. Konkurrent UTC etwa kommt an der Börse auf das 1,8-Fache. Dabei schlummert Potenzial in Zodiac. Vom Großkunden Airbus gab es jüngst ein dickes Lob dafür, dass Zodiac seine Lieferschwierigkeiten wieder im Griff habe. In den Büchern von Zodiac stehen 3,2 Milliarden Euro Eigenkapital, mehr als die Hälfte der Bilanzsumme. Die Schulden sind rückläufig und könnten in diesem Jahr unter 800 Millionen Euro sinken.

Mit Zodiac wird Safran noch stärker als bisher vom Wachstum der Flugzeugbranche profitieren. In den nächsten zwei Jahrzehnten rechnet der Branchenverband ATAG mit einem durchschnittlichen Zuwachs der jährlichen Passagierzahlen um mehr als vier Prozent weltweit. Mehr als 35.000 Flugzeuge, so die Schätzung von Airbus, dürften dafür neu gebaut werden. Safran hat in seinem Kerngeschäft Aufträge für den Bau von 14.777 Flugzeugantrieben in den Büchern. Die Produktion wäre damit für sieben Jahre ausgelastet.

Aktientipp Phillips 66 und Anleihetipp Accentro

Aktientipp: Phillips 66 - Buffett setzt Milliarden auf den Frackingboom

Im April 2012 hatte der US-Ölkonzern ConocoPhillips seine Raffinerien, Pipelines und Tankstellen in die Gesellschaft Phillips 66 ausgelagert. Phillips 66 besitzt in den USA und Europa 13 Raffinerien mit einer Verarbeitungskapazität von insgesamt 2,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. In den USA betreibt der Konzern Tankstellennetze unter den Markennamen Conoco, Phillips 66 und 76, in Europa unter den Namen Jet und Coop. Phillips 66 unterhält in den gesamten USA Terminals und Lagertanks sowie Pipelines mit einer Gesamtlänge ...

