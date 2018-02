Liebe Leser,

bei der Gazprom-Aktie steht in dieser Woche per Freitagmittag ein Minus von 8,74 % zu Buche. Damit ist es die schlimmste Woche für die Aktie seit Mai 2016. Bereits in den beiden Wochen zuvor verzeichnete die Aktie insgesamt ein Minus von fast 6 %. Charttechnisch betrachtet ist der Ausbruch aus dem 200-Wochen-Durchschnitt erneut gescheitert. Auch der 100-Wochen-Durchschnitt wurde in dieser Woche deutlich unterschritten. Das nächste Ziel könnte, sofern sich der Kurssturz fortsetzt, ... (David Iusow)

