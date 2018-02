Liebe Leser,

Amazon konnte am Donnerstag und Freitag das hohe Niveau der Vortage je nach Börsenplatz in etwa halten. Charttechnische Experten sehen dies als Chance auf weiter steigende Kurse, denn die innere Stärke der Aktie ist enorm. Konkret: Der Wert verläuft ohnehin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei konnte die Aktie mit Leichtigkeit über die an sich magische Hürde von 1.000 Euro hinweggleiten. Die Kurse konnten danach einen Rekord nach dem nächsten erreichen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...