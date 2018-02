Ralf Stegner hat dazu aufgerufen, die öffentliche Personaldiskussion in der SPD zu beenden. Die Partei hätte bereits Schaden getragen.

Nach dem Verzicht des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz auf das Amt des Außenministers in einer neuen großen Koalition hat sein Vize Ralf Stegner eine Ende der öffentlichen Personaldebatten in der Partei verlangt. "Damit muss jetzt Schluss ein", sagte er der "Welt". Es habe sich in den vergangenen Tagen einmal mehr gezeigt, ...

