Die Musik in vielen Spitzentechnologien spielt definitiv noch in den USA, denn noch immer ist nirgendwo sonst die Innovationskraft größer als bei Uncle Sam. Wenn wir uns die zehn erfolgreichsten Aktien 2017 aus dem S&P 500 ansehen, dann erkennt man den Stellenwert von Biotech-Aktien für erfolgreiche Anlagestrategien.

Die Gewinner 2017

Tabelle 1 beweist, dass neun der zehn am stärksten gelaufenen Aktien 2017 aus der Biotech-Industrie stammen. Die Wachstumswerte lagen dabei innerhalb des Kalenderjahres 2017 zwischen 328 % und sagenhaften 516 %.

Quelle: Analyse aus dem Russell 3000 Index



Schaut man sich hingegen die wachstumsstärksten Aktien der letzten zehn Jahre an, dann ist kein ...

