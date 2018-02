Liebe Leser,

die Aktie von Dialog Semiconductor bewegt sich in einem sensiblen Umfeld. Am Donnerstag und Freitag könnte nun die Entscheidung für weiter fallende Kurse gefallen sein, meinen Chartanalysten. Der Wert setzte zurück und verpasste es, eine wichtige Obergrenze dauerhaft zu überwinden. Im Einzelnen: Ohnehin befindet sich Dialog Semiconductor im Abwärtstrend. Dabei ist die Aktie indes seit Anfang Dezember in einer Art Warteschleife und konnte sogar leicht nach oben marschieren. ... (Frank Holbaum)

