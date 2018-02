Wie lange will der Westen das noch ignorieren? Die zweitgrößte NATO-Armee führt einen Dschihad, einen "heiligen" Krieg. In vielen Moscheen wird für den Sieg dieser Invasionsarmee gebetet. Auch in Deutschland. Dabei könnte man nach der Zeile "Erdogans Dschihad gegen die Kurden" schnell zum Schluss kommen, dies sei Unsinn, sind doch die Kurden mehrheitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...