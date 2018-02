Vor wenigen Tagen rückte der Zoll zur Großrazzia in der Baubranche aus. Wie der Betrug am Bau ablief und welche Unternehmen dahinterstecken, offenbaren nun Dokumente, die die WirtschaftsWoche exklusiv einsehen konnte.

Der Traum vom schnellen Geld endete Ende Januar um kurz vor sechs Uhr morgens. Der ukrainische Tatverdächtige schlief noch, als das Spezialkommando des Zolls das Hochhaus in Erkrath in Nordrhein-Westfalen stürmte. Als der Ukrainer aufwachte, starrte er in Gesichter, die in schwarzen Sturmhauben steckten und bekam Ausweise des Zolls und einen Haftbefehl präsentiert. Den Verdacht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung, der Beihilfe zum Vorenthalten von Arbeitsentgelt und den Verstoß gegen das Waffengesetz bescheinigte einer dieser Haftbefehle, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Rund 140 Wohnungen in mehr als 30 Städten in Nordrhein-Westfalen dursuchte der Zoll Ende Januar in seinem bislang größten Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit in NRW. Mehr als 1000 Zollbeamte und zusätzliche Spezialkräfte der Polizei waren bei dieser sogenannten "Sonderkommission Moses" im Einsatz. Im Fokus der Ermittler stand ein Scheinfirmengeflecht im Baugewerbe, das den Fiskus um 35 Millionen Euro geprellt haben soll.

Die Bilanz der Ermittler: Acht Festnahmen und gefundenes Bargeld im Wert von 330 000 Euro. Auch Waffen haben die Beamten bei ihren Durchsuchungen sichergestellt.

