Liebe Leser,

die Aktie von ADVA ist im Wochenverlauf etwas nach unten gelaufen. Der Absturz war indes nicht so kräftig wie bei vielen anderen Werten an den Finanzmärkten. Die Aktie ist weiterhin in einem charttechnisch betrachtet attraktiven Zustand. So ist die Chartanalyse aktuell der Meinung, es bestünden Chancen auf Gewinne von 15 % und mehr. Im Detail: Die Aktie verlor nur gut 3 % und ist damit noch im übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert sei nach Meinung von Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...