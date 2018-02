Liebe Leser,

Aixtron ist in der zurückliegenden Woche deutlich schwächer geworden. Die Aktie gab insgesamt mehr als 7 % nach und sieht sich nun einer charttechnisch fulminanten Abwärtsbewegung ausgesetzt, heißt es aus Kreisen der Chartanalysten. Vorsicht sei geboten, denn neue Tiefs winken. Konkret: Die Aktie ist nun in einem übergeordneten charttechnischen Seitwärts-Modus, so die Meinung. Bislang war es für Aixtron jüngst deutlich nach oben gegangen. Nun ist die Aktie unter die bisherige ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...