Liebe Leser,

die Aktie von BASF hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich verloren. Die Aktie ist in den zurückliegenden Handelssitzungen massiv abwärts gerutscht. Dabei hat der Wert den charttechnischen Aufwärtstrend verloren. So ist der Wert nunmehr eher im Rückzugsgefecht. Bei 80,60 Euro befindet sich das 6-Monats-Tief vom 21. August 2017. Am 27. Juli 2017 war sogar ein noch tieferer Wert bei 79,73 erreicht worden. Darunter sind keine weitergehenden Unterstützungen sichtbar, sodass ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...