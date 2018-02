US-Präsident Trump stellt sich schützend vor Männer, denen Missbrauch vorgeworfen wird. Das ist nicht das erste Mal.

Im Skandal um Missbrauchsvorwürfe gegen zwei Trump-Mitarbeiter hat sich der US-Präsident auf die Seite der Männer geschlagen. Trump klagte am Samstag, dass solche Vorwürfe - ob wahr oder unwahr - das Leben der Beschuldigten zerstören.

An seine knapp 50 Millionen Follower gerichtet, lamentierte er: "Das Leben von Menschen wird durch eine bloße Anschuldigung zertrümmert und zerstört. Manche sind wahr und manche sind falsch. Es gibt keine Rettung für jemanden, der falsch beschuldigt worden ist - Leben und Karriere sind vorbei. Gibt es so etwas wie ein rechtsstaatliches Verfahren nicht mehr?" Das Leid der Opfer sprach er dabei nicht an.

Obwohl Trump nicht explizit sagte, auf wen er sich bezieht, folgt der Tweet auf das Ausscheiden seiner zwei Mitarbeiter, denen häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Am Mittwoch trat Rob Porter, ein ranghoher Stabssekretär zurück. Ein Bericht enthüllte, dass er seine zwei Ex-Frauen und eine Ex-Freundin misshandelt haben soll. Nur zwei Tage später räumte auch Redenschreiber David Sorensen seinen Posten, nachdem ihn seine Ex-Frau beschuldigt hatte, sie während ihrer Ehe physisch und psychisch misshandelt ...

