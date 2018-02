der DAX schloss zum Ende der 6. Kalenderwoche bei 12107 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12785 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 5. bis 9. Februar um 678 Zähler oder 5,3 Prozent tiefer. In den letzten beiden Wochen summierte sich der Verlust auf 1233 Zähler oder 9,2 Prozent. Dadurch befindet sich der Index im laufenden Jahr mit 6,3 Prozent im Minus. Die Situation im DAX ist brenzlig, der Index angeschlagen, gerade noch die runde Zahl von 12000 Punkten hielt ihn zuletzt auf.

DAX erreicht 12000

Die Schwankungen an den Börsen Europas blieben auch am letzten Tag der vergangenen Woche sehr hoch. Anleger mit eher schwachen Nerven könnten momentan besser von der Seitenlinie aus zuschauen und erst dann wieder zurückkehren, wenn sich die Wogen geglättet haben. Auch nach dem Rücksetzer im DAX in den vergangenen zwei Wochen sehen die Marktexperten der Helaba beispielsweise noch keine Gelegenheit zum Kauf am deutschen Aktienmarkt. Die Risiken würden weiter von einer noch immer zu hohen Bewertung an der Wall Street ausgehen.

Der DAX erreichte am Freitag den Bereich um 12000 Punkte als erstes Korrekturziel. Von dieser Marke aus startete der Index eine Erholung, die den Leitindex bis fast 12200 Punkte ansteigen ließ. Es dürfte in der neuen Woche wohl aber noch ein Abrutschen unter 12000 Punkte erfolgen. Der Index befinde sich derzeit im Short-Modus. Auch die Indikatorenlage sei als short zu bewerten. Aus dem Wochenchart ergebe sich im historischen Vergleich sogar ein langfristiges Abwärtspotenzial bis unter 11000 Punkte, wobei bei 10800 Punkten ein offenes Gap besteht.

Wall Street als Risiko

Erst über 12700 Punkten würde sich die Lage mittelfristig aufhellen. Die nächsten Anlaufmarken nach unten befänden sich dagegen bei 11800 und 11500 Punkten. Der S&P 500 sollte noch seine 200-Tages-Linie anlaufen, die sich derzeit um 2540 Punkte befindet. Frühestens hier sollte der marktbreite US-Index, der als Taktgeber für den DAX gilt, wieder umdrehen. Dementsprechend besitze auch der DAX in der nächsten Woche zunächst noch Luft nach unten, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

BASF: Chance von 142 Prozent p.a.

(06.02.2018) Die Aktie der im DAX notierten BASF könnte sich in den kommenden Wochen seitwärts bewegen. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von BASF mit Schwellen zwischen 78 und 102 Euro kann man in einer nur kurzen Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...