Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie verlor auch in dieser Woche deutlich an Wert. Es steht am Freitagvormittag ein Minus von fast 8 % zu Buche. In der Woche zuvor verlor sie bereits um 11 %. Charttechnisch betrachtet hat sie damit den zuvor überwundenen Korrekturtrend wieder aufgenommen und auch den 100-Wochen-Durchschnitt unterschritten. Das nächste technische Ziel könnte im Bereich der unteren Trendkanal-Linie liegen, in etwa bei 11,60 Euro je Aktie. Das würde ab dem aktuellen Preisniveau ... (David Iusow)

