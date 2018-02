Geely: Quo vadis? Wohin gehst du?

In meiner letzten Betrachtung, vom 31.10.2017 (oberer Chart), hatte ich für die Aktie eine Korrektur als Teil des übergeordneten Aufwärtstrends prognostiziert. Ausschlaggebend hierfür war, daß der Trend amRetracement beiangeschlagen hatte. Eine derartige Hürde wird eben nicht im ersten Anlauf bezwungen, wie die sich anschließende Entwicklung es eindrucksvoll bestätigt hat. Die Korrektur sollte sich bis in den Bereich um 2.00 € erstrecken und keine weiteren Hürden für die Aktie aufbauen können. Die zwischenzeitliche Performance hat meine damalige Sichtweise bestätigt, wenngleich die Korrektur längst noch nicht abgeschlossen ist.

Aktuell steht sie Aktie von Geely bei ca. 2.00 € und damit vor dem prognostizierten Ziel. Allein der Aspekt, daß sich dasRetracement () in greifbarer Entfernung befindet, läßt eine kleine aufwärtsgerichtete Bewegung sehr realistisch erscheinen. Dabei werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, denn maximal kann sich Welle () bis zum Widerstand bei aktuellRetracement) schrauben. Im Verlauf der sich daran anschließenden Welle () wird Geely wieder unter Druck gesetzt. Dramatisches ist hiervon nicht zu erwarten, wie der Chart es zeigt. Dennoch rate ich derzeit noch von Engagements in die Aktie ab. Erst oberhalb desRetracements beiwird ein positives Signal geliefert.

Henrik Becker