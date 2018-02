Die Börsenwoche war turbulent, Aktionäre brauchten gute Nerven. Experten geben Empfehlungen ab - und beziehen sich dabei auch auf Warren Buffett.

So starke Kursschwankungen wie zuletzt haben Anleger lange nicht mehr erlebt. In den vergangenen Monaten war es mehr oder weniger störungsfrei aufwärts gegangen. Doch nun ist die Volatilität zurück.

Auslöser der Turbulenzen waren gute US-Arbeitsmarktdaten, die am vorletzten Freitag veröffentlicht wurden. Die Zahlen schürten Zins- und Inflationsbefürchtungen. Wachsende Ängste der Anleger ließen die Notierungen an der Wall Street abstürzen. Die Schockwellen waren rund um den Globus zu spüren. Das Ergebnis: ein Minus von gut zehn Prozent dies- und jenseits des Atlantiks.

Aber haben viele Investoren vielleicht überstürzt und panisch verkauft? Schließlich sagte der legendäre Warren Buffett einst: "Wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er nur wegen eines Kursrückschlags verkaufen würde."

Er warnte damit vor emotionalen Anlageentscheidungen. Und solche dürften viele Investoren in den vergangenen Tagen getroffen haben. Experten beobachten das immer wieder: Stürzen die Kurse ab, verlieren immer mehr Anleger die Nerven und steigen ebenfalls aus - die Abwärtsspirale verstärkt sich. Mitunter übertreiben die Märkte dabei. Bei der unweigerlich folgenden Erholung sind vor allem Privatanleger dann nicht dabei.

Kein Wunder, dass Experten der Warnung Buffetts einiges abgewinnen können. "Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um viel falsch zu machen", sagt Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung bei der Sutor Bank. Er vergleicht die aktuelle Situation mit einer Beziehung. "Nur weil Sie sich mal streiten, sollten Sie sich doch nicht gleich trennen."

Letztendlich komme es aber darauf an, was für ein Beziehungstyp man sei. Wer als Anleger also immer wieder den Reiz des Neuen und des vermeintlich Besseren suche, werde jetzt wieder auf schnelle Gewinne spekulieren. Wer aber von vornherein auf Langfristigkeit aus sei, um beispielsweise für das Alter vorzusorgen, der sollte die Rückschläge einfach aussitzen und nicht die Nerven verlieren. "Zu glauben, man müsse jetzt ausnahmsweise auf Kursverluste reagieren, ist mit Sicherheit falsch", sagt Neumann. "Panik ist etwas für die Anderen!"

Auch Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, würde dem großen Warren Buffett niemals wiedersprechen, hält eine andere Börsenweisheit aber für noch treffender. "Ich persönlich halte es gern mit Kenneth Galbraith (Anm.: kanadisch-US-amerikanischer Ökonom), den ich in Harvard kennengelernt habe", sagt Stephan. Galbraith sagte einmal: "Die Börse ist ein Paternoster: Es ist ungefährlich, durch den Keller zu fahren. Man muss nur die Nerven behalten."

