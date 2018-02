Liebe Leser,

FUCHS PETROLUB wächst weiterhin in allen Weltregionen. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 9,3% auf rund 1,9 Mrd. €. In Nord- und Südamerika konnte sogar ein Wachstum von mehr als einem Fünftel erzielt werden. Die höheren Rohstoffpreise haben zwar zu einem unterproportionalen Gewinnanstieg geführt, unterm Strich verbesserte sich das Ergebnis aber noch um 3,6% auf 1,43 € pro Aktie.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Erfolgsgeschichte von FUCHS PETROLUB plötzlich ... (Jens Gravenkötter)

