PATRIZIA hat die Prognose für das abgelaufene Jahr nach einem guten operativen Ergebnis per Ende September erhöht. Für 2017 stellte das Unternehmen ein operatives Ergebnis von über 75 Mio € nach zuvor 60 bis 75 Mio € in Aussicht. Der Umsatz dürfte nach den außerordentlich hohen Verkaufserlösen im Vorjahr erwartungsgemäß gesunken sein. Das verwaltete Immobilienvermögen belief sich auf 20,5 Mrd €. In den vergangenen Monaten meldete das Unternehmen mehrere Akquisitionen, die ... (Volker Gelfarth)

