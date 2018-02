Liebe Leser,

HAMBORNER ist mit einem Portfolio-Zuwachs in das neue Jahr gestartet. Zum Jahreswechsel meldete das Unternehmen die Besitzübergänge für 4 Immobilien, darunter das Neustiftcenter in Passau sowie 3 Nahversorgungszentren in Köln, Bonn und Düsseldorf. Die 4 Objekte kosteten HAMBORNER insgesamt rund 59 Mio €. Die Bruttoanfangsrendite beläuft sich mit Mieterträgen von rund 3,2 Mio € auf 5,4%. Das Fachmarktzentrum in Passau-Neustift wurde nach der Fertigstellung im November an den ... (Volker Gelfarth)

