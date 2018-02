Liebe Leser,

Nike tut sich schwer auf dem Heimatmarkt und hat im 2. Quartal erneut deutlich weniger verdient. Der Gewinn schrumpfte um 9% auf 767 Mio $. Bereits im Vorquartal war der Gewinn kräftig gesunken. Den Umsatz konnte der Sportartikelriese dank guter Geschäfte im Ausland um 5% auf 8,6 Mrd $ steigern. In China lief es großartig. Dort legten die Verkäufe um 16% zu. In Europa verbuchte Nike sogar ein Plus von 19%. Wegen höherer Ausgaben und geringerer Gewinnspannen blieb dennoch weniger ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...