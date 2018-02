Liebe Leser,

Deutsche Wohnen steuerte im abgelaufenen Jahr einen Rekordumsatz an. In den ersten 9 Monaten wurde das operative Ergebnis (FFO) um 9% auf 330 Mio € gesteigert. Für das Gesamtjahr stellte das Unternehmen unverändert einen Anstieg des FFO von 384 auf 425 Mio € in Aussicht. Der Nettogewinn dürfte im Zuge der anhaltenden Buchgewinne aus der Bewertung des Immobilienvermögens wieder deutlich über dem FFO gelegen haben. Im 9-Monats-Zeitraum 2017 wurde ein Gewinn von 706 Mio € erzielt. ... (Volker Gelfarth)

