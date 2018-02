JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec legt am Montag in Jena Zahlen für das erste Quartal vor. Das ist möglich, weil das auf Ausrüstungen für Augenärzte spezialisierte Unterhemen traditionell im Oktober in das neue Geschäftsjahr startet. Die Ergebnisse der ersten drei Monate geben ein Indiz, ob der Konzern an die gute Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von 9,3 Prozent auf rund 1,19 Milliarden Euro anknüpfen kann. Zeiss Meditec liefert unter anderem Laser zur Augenbehandlung sowie künstliche Linsen gegen den Grauen Star. Beschäftigt werden rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland./ro/DP/edh

