Carl Zeiss Meditec AG startet mit solidem Umsatzwachstum in neues Geschäftsjahr 2017/18

DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Carl Zeiss Meditec AG startet mit solidem Umsatzwachstum in neues Geschäftsjahr 2017/18 12.02.2018 / 06:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

__TOKEN__0__0__

Positive Umsatzentwicklung im ersten Quartal JENA, 12. Februar 2018

Nach starken Jahresendergebnissen hat die Carl Zeiss Meditec AG auch im ersten Quartal 2017/18 ihren Wachstumstrend fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent (währungsbereinigt: 9,5 Prozent) auf 294,7 Millionen Euro (Vorjahr: 280,0 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 38,9 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5 Prozent (Vorjahr: 13,4 Prozent).

Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, kommentierte das Quartalsergebnis wie folgt: "Unser Unternehmen befindet sich unverändert auf Wachstumskurs mit erfreulichen Beiträgen beider Strategischer Geschäftseinheiten und aller Regionen. Somit zahlen sich zielgerichtete Investitionen in die Erneuerung unseres Produktportfolios in den Bereichen Augenheilkunde und Mikrochirurgie und in unsere weltweite Präsenz für uns aus."

Höchste Wachstumsrate im Bereich Microsurgery

Die strategische Geschäftseinheit (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices konnte den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 4,2 Prozent (währungsbereinigt: 8,2 Prozent) auf 216,3 Millionen Euro gegenüber 207,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum steigern. Zu diesem Anstieg trugen alle Bereiche bei - von Produkten der Augendiagnostik bis hin zu Lasern zur Sehschärfekorrektur sowie Intraokularlinsen für die Behandlung des Grauen Stars entwickelte sich unser Geschäft weiterhin positiv.

Das Umsatzwachstum der SBU Microsurgery lag bei 8,2 Prozent (währungsbereinigt: 13,4 Prozent). Der Umsatz mit Operationsmikroskopen und Visualisierungslösungen erreichte 78,4 Millionen Euro gegenüber 72,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Solides Wachstum in allen Berichtsregionen

In der Region EMEA war ein Umsatzanstieg von 8,9 Prozent (währungsbereinigt: 10,8 Prozent) zu verzeichnen. Es wurde ein Umsatz von 91,2 Millionen Euro (Vorjahr: 83,7 Millionen Euro) erreicht. Das Geschäft in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich entwickelte sich positiv.

Der Umsatz in der Region Americas zeigte sich mit einem Plus von 3,9 Prozent (währungsbereinigt: 11,8 Prozent) und einem Umsatz von 94,1 Millionen Euro (Vorjahr: 90,5 Millionen Euro) weiterhin stabil.

Eine erneut positive Entwicklung verzeichnete die Region Asien/Pazifischer Raum (APAC). Der Umsatz lag mit 109,5 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 105,8 Millionen Euro - ein Anstieg um 3,5 Prozent (währungsbereinigt: 6,6 Prozent). Der Großteil des Zuwachses kam aus dem chinesischen Markt sowie aus Südkorea.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf 0,32 Euro und war gegenüber dem Vorjahreswert von 0,38 Euro leicht rückläufig. Dies ist primär auf den Erlös aus der Veräußerung von Vermögenswerten am Standort Ontario zurückzuführen, der im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2016/17 realisiert wurde.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 setzt sich die Carl Zeiss Meditec AG weiterhin das Ziel, mindestens im gleichen Maße wie der zugrundeliegende Markt zu wachsen. Die EBIT-Marge soll sich innerhalb der auch mittelfristig gültigen Prognosebandbreite von 14 Prozent bis 16 Prozent auf bereinigter Basis bewegen.

Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten

Angaben in 3 Monate 3 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2017/18 2016/17 zum Vorjahr (währungsbereinigt)

Ophthalmic 216,3 207,6 +4,2% +8,2% Devices Microsurge- 78,4 72,4 +8,2% +13,4% ry Gesamt 294,7 280,0 +5,3% +9,5% Umsatz nach Regionen

Angaben in 3 Monate 3 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2017/18 2016/17 zum Vorjahr (währungsbereinigt)

EMEA 91,2 83,7 +8,9% +10,8% Americas 94,1 90,5 +3,9% +11,8% APAC 109,5 105,8 +3,5% +6,6% Gesamt 294,7 280,0 +5,3% +9,5% Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Director Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com

12.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 220-0 Fax: +49 (0)3641 220-112

E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

ISIN: DE0005313704 WKN: 531370

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

653315 12.02.2018

ISIN DE0005313704

AXC0024 2018-02-12/06:58