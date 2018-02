FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7AY XFRA US00507W1071 ACTINIUM PHARMAC. DL-,001

KY2E XFRA BMG8827A1045 13 HOLDINGS LTD HD 2

TRKY XFRA IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA