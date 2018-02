Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 30 auf 27,60 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach dem Umbruchsjahr 2017 sei der Industriekonzern für 2018 in vielerlei Hinsicht besser aufgestellt, schrieb Analyst James Stettler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bleibe aber weiterer Gegenwind von der Kostenseite und es mangele an Details beim Ausblick. Er kürzte seine Schätzungen unter anderem wegen zeitlicher Verschiebungen im Jahresverlauf./tih/ag Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: CH0012221716