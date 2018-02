Der Automobilzulieferer LEONI hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die eigenen Erwartungen dank eines starken Schlussquartals übertroffen. Da das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz stieg, kletterte auch die Marge rasant. Die Umsätze stiegen in 2017 um 11 % auf einen neuen Rekord von 4,9 Mrd. €. Allein im Schlussquartal erzielte LEONI Erlöse von knapp 1,3 (Vorjahr 1,1) Mrd. €. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte im Gesamtjahr auf 225 Mio. von 78 Mio. € im Jahr davor. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen beim Umsatz 4,6 Mrd. und beim EBIT 220 Mio. €. Die operative Rendite stieg auf 4,6 % von 1,8 %. Bei dem deutlichen Gewinnanstieg ist zu berücksichtigen, dass LEONI 2017 mit dem Verkauf einesGeschäftsbereichs und einer Versicherungsentschädigung von zwei positiven Sondereffekten profitierte. Diese beiden Effekte hatten das Ergebnis um rund 30 Mio. € erhöht. Dagegen war 2016 das Ergebnis durch Restrukturierungsaufwendungen und einem Betrugsschaden im Volumen von insgesamt etwa 70 Mio. € belastet worden. Um die genannten Effekte bereinigt, verbesserte sich das operative Ergebnis um annähernd ein Drittel auf 195 Mio. €. Die Aktie besitzt vor dem Hintergrund der niedrigen Bewertung und einer Dividendenrendite von immerhin 2,53 (Konsensschätzung per 2018) Potenzial.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 6 vom 10.2.2018.



