Envoy Digital Ltd. wird Teil der KPS AG

London/München, 12. Februar 2018 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), der europäische Marktführer in der digitalen Transformation für den Handel, übernimmt die Envoy Digital Limited, eine der führenden Agenturen für Omnichannel E-Commerce in Großbritannien. Die Übernahme setzt die internationale Expansionsstrategie der KPS AG fort und baut ihre marktführende Stellung als Berater für digitale Transformation in Europa weiter aus.

Envoy Digital Limited wurde 1997 gegründet und ist heute eine der führenden E-Commerce-Agenturen Großbritanniens und ein renommierter Implementierungspartner für SAP Hybris. Die E-Commerce-Pioniere bringen Erfahrung aus über 200 Kundenprojekten mit, sind SAP Partner Centre of Expertise und legen besonderes Augenmerk auf die Zertifizierung von Prozessen und Mitarbeitern sowie qualitativ hochwertige Systeme. Envoy Digital erhielt in Anerkennung für Qualität und Leistung den prestigeträchtigen SAP Hybris Gold Partner-Status sowie den SAP Partner Excellence Award 2017. Der performance-orientierte Ansatz der britischen Spezialisten stellt den Konsumenten in den Mittelpunkt und sichert Kunden den Wettbewerbsvorteil im Omnichannel. Auf der Basis von SAP Hybris verbindet Envoy Digital In-Store- und Online-Shopping zum perfekten und nachhaltigen Kundenerlebnis an allen Touchpoints. Zu den Kunden von Envoy Digital zählen unter anderem Dreams, Großbritanniens führender Bettenhersteller, OFFICE shoes oder L.K.Bennett, ein britisches Modeunternehmen im Luxussegment. Bemerkenswert ist, dass Envoy rund 50 % seines Umsatzes durch die Übernahme und erfolgreiche Realisierung von kritischen Projekten, die zuvor bei Wettbewerbern ins Stocken geraten waren, erwirtschaftet.

"Mit Envoy Digital heben wir unsere Internationalisierungsstrategie auf die nächste Ebene. Als führender Beratungspartner für digitale Transformation steigern wir mit der KPS Rapid-Transformation Methode kontinuierlich Geschwindigkeit und Effizienz in all unseren Projekten. Die Kompetenzen von Envoy Digital ergänzen das Leistungsportfolio von KPS auf optimale Weise. In dieser Konstellation verfügen wir über einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb und werden Chancen aus veränderten politischen und geschäftlichen Rahmenbedingungen erfolgreich nutzen können", sagt Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG.

"Wir haben den Anspruch, unseren Kunden langfristig und zuverlässig State-of-the-Art E-Commerce-Leistungen anzubieten. KPS und Envoy Digital eint die Vision, für jeden einzelnen Kunden immer die qualitativ besten Lösungen zu liefern. Das zeigt sich bereits jetzt sehr deutlich in der Orientierung an Best Practice, hochwertigster Entwicklungsarbeit und der Project-Governance beider Unternehmen. Wir werden unsere Kunden auch nach einem Brexit bei der Umsetzung ihrer globalen digitalen Initiativen ausgezeichnet unterstützen", so Barnaby Moffat, einer der geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer von Envoy Digital Limited.

Über die Modalitäten der Übernahme wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über KPS KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative digitale Prozesse und Technologien implementieren wollen. Wir arbeiten mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und liefern von der Strategieausrichtung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. KPS-Berater beherrschen die ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens: Sie verbinden die Warenwirtschaft mit B2B- und B2C-Prozessen des eCommerce und kundenorientierten Marketing- & Sales-Prozessen. Durch integriertes Datenmanagement und zielgenaue Analysen schafft KPS emotionale Markenbindung durch unverwechselbare Kundenerlebnisse über alle Kanäle und regionale Grenzen hinweg. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, ein Unternehmen agil steuern zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation Methode beschleunigt Projektinitiativen um bis zu 50 Prozent und die umfassende Projekterfahrung und Branchenkenntnisse der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. KPS ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerkes und unter anderem SAP Gold Partner, SAP Hybris Platinum, Adobe Business, Intershop Premium, SAP ARIBA sowie SAP Concur Customer Implementation Partner. Mit rund 1.000 Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Besuchen Sie uns auf www.kps.com.

Über Envoy Digital Als eine der führenden E-Commerce-Agenturen Großbritanniens bringt Envoy die

beiden Welten Filial- und Online-Kauf mit Unterstützung von SAP Hybris zusammen. Die Spezialisierung der Experten von Envoy Digital liegt in der Beschleunigung des Wachstums im Omnichannel-Vertrieb mit SAP Hybris. Das von den Brüdern Barnaby und Branwell Moffat gegründete Unternehmen verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Know-how im Einzelhandel und B2B-Commerce. Es unterhält äußerst positive Partnerschaften zu seinen Kunden, darunter Dreams, OFFICE Shoes und L.K.Bennett. Die zahlreichen langfristigen Beziehungen, die das Unternehmen zu seinen Kunden aufgebaut hat, bekräftigen sein Engagement, herausragende Servicequalität zu bieten. Die talentierten Mitarbeiter von Envoy setzen sich leidenschaftlich für den E-Commerce ein und pflegen eine Liebe zum Entwicklerhandwerk, welche die qualitätsorientierte Unternehmenskultur zum attraktiven Arbeitsumfeld für einige der besten Hybris-Beratertalente weltweit macht. Unsere Kunden erkennen diese Begeisterung bei der Geschäftsleitung und den Entwicklern gleichermaßen und arbeiten daher gerne vom Verkaufsgespräch bis zur Auslieferung mit denselben Leuten zusammen. Envoy ist stolz darauf, dass dem Unternehmen in Anerkennung seines Engagements für Qualität und Kompetenz die Zertifizierung "SAP Partner Centre of Expertise" sowie der angesehene Status "SAP Hybris Gold Partner" verliehen wurde. Überdies hat Envoy den SAP Partner Excellence Award 2017 gewonnen. Durch den signifikant wachsenden Kundenstamm steigert Envoy kontinuierlich seine Leistung und Kompetenz im Bereich E-Commerce mit SAP Hybris. www.enoydigital.com

