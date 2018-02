London (ots/PRNewswire) -



Der marktführende Drohnenhersteller DJI entscheidet sich für Worldpay als Partner für Onlinezahlungen



Worldpay Inc., ein weltweit führender Zahlungsanbieter, ist eine Partnerschaft mit dem weltmarktführenden Drohnenhersteller DJI eingegangen, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine eCommerce-Plattform auszubauen und noch mehr Kunden weltweit zu erreichen.



Prognosen gehen davon aus, dass der globale Drohnenmarkt bis 2020[1] ein Umsatzvolumen von über 11,2 Mrd. USD erreichen wird - und die Branche wächst sehr schnell. Angesichts des zunehmenden Interesses von Kunden in ganz Europa und Ländern wie Australien und Japan hat DJI Worldpay als Partner für den Bereich eCommerce gewählt. Die lokale Leistungsfähigkeit im Bereich Kartenzahlung und die bewährte Erfolgsbilanz bei der Steigerung von Onlineumsätzen von Worldpay werden DJI helfen, Kunden in verschiedensten Teilen der Welt zu erreichen, um seine Produkte für Kreative, Reisende, Fotografen und andere Personen, die Drohnentechnologie professionell einsetzen, zugänglicher zu machen.



Christina Zhang, Leiterin der Finanzabteilung von DJI, meint: "Der Drohnen-Weltmarkt ist in den letzten Jahren explodiert. Kunden finden kreative Möglichkeiten zur Nutzung der Technologie und bringen neue Perspektiven in ihren Alltag. Dies ist für die Branche eine sehr spannende Zeit. Da unsere Technologie inzwischen leichter zu nutzen ist und zunehmend industrielle Anwendungen ermöglicht, wollen wir unsere Drohnen den Menschen weltweit zugänglicher machen - ob für die Arbeit oder zum Vergnügen. In naher Zukunft möchten wir mehr Neukunden in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erreichen und mit Unterstützung der Zahlungslösungen von Worldpay unseren Online-Kunden ein nahtloseres und sichereres Einkaufserlebnis bieten."



Zusätzlich zu den bestehenden Services und der Abdeckung von Kartenzahlungen unterstützt Worldpay auch eine Reihe alternativer Zahlungsmethoden, zum Beispiel iDEAL in den Niederlanden und SOFORT in Deutschland, wodurch Händler mehr Zahlungen über die bevorzugten Methoden der lokalen Verbraucher akzeptieren können.



Der Drohnenhersteller profitiert auch von den Kompetenzen von Worldpay im Bereich Betrugsschutz. Aufgrund des hohen durchschnittlichen Wertes seiner Produkte legt DJI hohe Standards bei der Wahl von Mitteln zur Aufdeckung von und zum Schutz vor Betrug an. DJI nutzt "Risk Guardian", Worldpays Instrument zur Betrugsbekämpfung, um den Schutz seiner Kunden zu erhöhen und die bestmögliche Online-Shopping-Erfahrung zu gewährleisten. Seit der Implementierung von Worldpays Lösung zum Schutz vor Betrug ist das Verhältnis von Betrugsfällen zu Gesamtverkäufen bei DJI gesunken und zugleich ist der Gesamtanteil akzeptierter Zahlungen gestiegen.



Shane Happach, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Abteilung Global Enterprise eCommerce von Worldpay, Inc. hierzu: "Der Kampf gegen Online-Betrüger ist ein Hauptanliegen von Elektronikherstellern, besonders wenn es um modernste Technologien wie Drohnen geht. Die Herausforderung für wachsende Unternehmen liegt darin, ein Gleichgewicht zu finden zwischen hohen Umsätzen und dem Vermögen, den Kunden einen sicheren und verlässlichen Service zu bieten. Worldpay hat tausende Unternehmen weltweit dabei unterstützt, dieses Gleichgewicht zu erreichen, und die bislang erzielten Verbesserungen bei DJI belegen, wie wichtig ein strategischer Ansatz zur Betrugsbekämpfung für das erfolgreiche Wachstum eines Unternehmens ist."



1. Laut Gartner wurden 2017 knapp 3 Millionen privat und kommerziell genutzte Drohnen ausgeliefert (https://www.gartner.com/newsroom/id/3602317)



Über Worldpay, Inc.



Worldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) ist marktführend im Bereich Zahlungslösungen und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, global integrierten Omni-Channel-Commerce und jede Zahlung an jedem Ort zu unterstützen. Mit seiner branchenführenden Bandbreite und seiner unübertroffenen integrierten Technologieplattform bietet Worldpay seinen Kunden weltweit eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand.



Jährlich bearbeitet Worldpay über 40 Milliarden Transaktionen mit über 300 Zahlungsarten in 146 Ländern und 126 Währungen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst die Expansion in stark wachsende und vertikale Märkte sowie in Kundensegmente, darunter globaler eCommerce, integrierte Zahlungen und B2B.



Worldpay, Inc. entstand 2018 durch den Zusammenschluss der erfolgreichsten Merchant Acquirer in den USA und Großbritannien - Vantiv, Inc. und Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. handelt an der New Yorker Börse NYSE unter "WP" und an der Londoner Börse unter "WPY".



Besuchen Sie uns: http://www.worldpay.com/global



Mehr über DJI



http://www.dji.com



OTS: WorldPay plc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50557.rss2



Pressekontakt: Emily Lahey PR Director E-Mail: emily.lahey@worldpay.com Telefon: +44(0)203-664-5663. Golin: Louise Mead worldpayecommteam@golin.com +44(0)207-067-0585