Zinsentscheid der Riksbank am Mittwochmorgen US-Inflationsdaten sollen am Mittwoch veröffentlicht werden Daten aus Großbritannien am Dienstag und Freitag

Zusammenfassung:Plötzlich wurde den makroökonomischen Berichten und Zentralbanksitzungen weniger Aufmerksamkeit geschenkt, da Anleger sich vor allem auf die Aktienindizes konzentrierten und sich fragten, ob der neun Jahre andauernde Bullenmarkt vorbei ist. Da es keine Berichte oder Ereignisse gab, die diesen Sturm verursacht haben, ist es recht unwahrscheinlich, dass typische Kalenderereignisse in den kommenden Tagen entscheidend sein werden. Eine wichtige Veröffentlichung sollten Sie jedoch berücksichtigen: Die neuen Inflationsdaten aus den USA. In diesem Ausblick wollen wir außerdem die britischen Daten sowie das Riksbank-Treffen in den kommenden Tagen hervorheben. Verbraucherpreisindex aus den USA (Mittwoch, 14:30 Uhr) Ein unerwarteter Anstieg der US-Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...