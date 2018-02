Eigentlich wäre die Aktie von SLM Solutions schon längst vom Kurszettel verschwunden. Wäre da nicht Paul Singer. Der Hedgefondsmanager hatte sich Mitte 2016 bei SLM Solutions eingekauft und letztendlich durch eine zu hohe Preisvorstellung die Übernahme von SL durch GE zunichte gemacht.Börsianer haben somit die Möglichkeit, weiter direkt an der Geschäftsentwicklung von SLM Solutions zu partizipieren. Das Geschäftsmodell ist spannend, viele Branchen werden in Zukunft auf die Technologie von SLM Solutions zurückgreifen. SLM Solutions ist und bleibt für mich eine der spannendsten High-Tech-Firmen auf dem deutschen Kurszettel. Warum?SLM Solutions baut 3D-Metalldrucker. Die Teile haben in etwa die Ausmaße eines überdimensionalen Kühlschranks, sind also nicht zu vergleichen mit den Druckern für den normalen Hausgebrauch.

Den vollständigen Artikel lesen ...