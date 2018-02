Die Deutsche Bank hat Inditex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 32,50 Euro belassen. Grund für das neue Votum sei die unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Modehändlers und Textilherstellers seit Mitte des vergangenen Jahres, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Montag vorliegenden Studie. Nur wenige Unternehmen von so hoher Qualität hätten Kursverluste dieser Größenordnung erlitten./ajx/zb Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: ES0148396007